В Заполярье до - 22°

МУРМАНСК/4 февраля/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22°. Гололедица.
Как сообщают синоптики, Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами пройдет небольшой снег, преобладающая температура воздуха -7-12° в отдельных районах при прояснениях понижение до -17-22°.
Сейчас в Мурманске -5; Ветер: юз 4-6 м/с; Давление: 754 мм.рт.ст; Уровень радиации: 6 мкр/ч.