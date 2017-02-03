Поставок говядины из Минской области больше не будет

04 Февраля 2017 года, 10:04

РОССИЯ/4 февраля – Говядина из Минской области исчезнет с прилавков. Россельхознадзор с 6 февраля вводит запрет на ввоз в Россию говядины из Минской области Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причиной запрета стали сомнения в истинности белорусского происхождения продукции.

В ходе ветеринарной проверки говядины из Белоруссии были выявлены признаки повторной переупаковки и маркировки товаров, а также срезов ветеринарных клейм.

«Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское», — говорится в сообщении ведомства.