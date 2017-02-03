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Главная » НОВОСТИ » Скончался народный артист России Георгий Тараторкин
 
 
 
 
04 Февраля 2017 года, 12:59

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин


 РОССИЯ/4 февраля/БИ-ПОРТ - Народный артист России Георгий Тараторкин скончался. Об этом сообщается на сайте Театра имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении.

Секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска» умер на 73-м году жизни. Он снялся более чем в 30 фильмах. Кинематографическая биография Георгия Тараторкина много уже, чем театральная. Сам артист считал себя больше театральным, чем актёром кино. Преподавал во ВГИКе актерское мастерство. В 1984 году Тараторкину было присвоено звание народного артиста РСФСР. 

 

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