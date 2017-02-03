«Нордавиа – региональные авиалинии» дарит подарки по случаю дня рождения

04 Февраля 2017 года, 13:56

МУРМАНСК/4 февраля/БИ-ПОРТ – Сегодня авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» отмечает 87-ой День Рождения!

««Нордавиа» занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ. Все это время мы работаем для Вас, стараясь исполнять все Ваши желания, дарим Вам новые впечатления и яркие эмоции. И конечно, в свой День Рождения мы хотим разделить свою радость с Вами», - говорится в сообщении авиакомпании.

По случаю дня рождения авиакомпания дарит праздничный промокод NORDAVIA87. С 4 по 6 февраля его нужно указать при покупке авиабилета на сайте www.nordavia.ru и получить скидку 10 % от тарифа1. Сообщается, что скидка предоставляется при бронировании авиабилетов на все регулярные рейсы «Нордавиа» с 7 февраля по 28 октября.

Фото: Паламарчук Максим