Рейс Мурманск-Москва вернули обратно из-за критического состояния одного из пассажиров

04 Февраля 2017 года, 16:18

МУРМАНСК/4 февраля/БИ-ПОРТ – Сегодняшний ночной рейс из Мурманска в столичный аэропорт Шереметьево вернулся обратно. На борту находилось 157 пассажиров. Как сообщила «Би-порту» управляющая делами ОАО «Мурманск» Лилия Сальникова, один из пассажиров почувствовал острое недомогание. «Мужчина потерял сознание на борту самолета во время полета. Командир экипажа принял решение лететь обратно. Речь идет о рейсе SU 1323 авиакомпании «Аэрофлот», который вылете в Москву в 2:56, в 4:09 самолет вновь приземлился в Мурманске. Там мужчине оказали помощь врачи реанимационной бригады», - сказала она.

По предварительной информации, мужчину 1969 года госпитализировали с подозрением на инфаркт. Через час самолет вновь отправился в Шереметьево со всеми остальными пассажирами на борту.

Как подтвердили в аэропорту, ситуация не повлияла на расписание рейсов. Все они отправились вовремя.

Фото: М. Паламарчук