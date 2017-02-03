В Ковдоре 5 человек спасали автомобиль

05 Февраля 2017 года, 12:02

КОВДОР/5 февраля/БИ-ПОРТ - Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали ночной пожар в Ковдоре.

«В 1 час 53 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля по адресу: г. Ковдор, ул. Слюдяная. В результате пожара обгорел моторный отсек, передние колёса, оплавилось лобовое стекло», - сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.