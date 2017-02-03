Режиссер нашумевшего «Ла-Ла-Ленда» получил премию Гильдии режиссеров США

05 Февраля 2017 года, 13:04

МИР/5 февраля - Режиссер фильма «Ла-Ла-Ленд» Дэмьен Шазелл получил премию за выдающиеся достижения в области художественного кинематографа Гильдии режиссеров США, передает The Guardian.

«Я делаю кино, потому что люблю кино. Мне было три года, когда я смотрел на повторе «Золушку», — сказал он во время вручения премии.

Шазелл также сказал, что всегда считал кинематограф мощным видом искусства, так как он может говорить с жителями всех стран и представителями всех культур.

Напомним, прогнозируется, что «Ла-Ла Ленд» получит сразу несколько «Оскаров». Фильм уже повторил рекорд «Титаника» по количеству номинаций на «Оскар». Музыкальная лента Дэмьена Шазелла претендует на 14 наград.