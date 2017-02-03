Режиссер нашумевшего «Ла-Ла-Ленда» получил премию Гильдии режиссеров США

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Концерт «Прерванный полет…» в Мурманске собрал полный зал Концерт «Прерванный полет…» в Мурманске собрал полный зал
График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля
Сафари на снегоходах в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Сафари на снегоходах в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Что нового ждёт россиян с 1 февраля Что нового ждёт россиян с 1 февраля
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года
 
 

Видеоновости16+

В Ревде жить хорошо! Как развивался монопосёлок и есть ли у него будущее?
 
 
 
 

Курсы валют 04.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,3438
-1,7602
1 USD
Доллар США
59,3137
-0,6721
1 EUR
Евро
63,8156
-0,9151
10 NOK
Норвежских крон
71,8788
-1,3192
10 SEK
Шведских крон
67,7368
-1,0416
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
2.7 м/с
давление 771.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области ожидаются обильные снегопады
03 Февраля 2017, 15:40
В Мурманской области ожидаются обильные снегопады
Общественную палату Мурманской области вновь возглавил Юрий Мананков
03 Февраля 2017, 13:59
Общественную палату Мурманской области вновь возглавил Юрий Мананков
Истребители с крейсера «Адмирал Кузнецов» отправились в Североморск
03 Февраля 2017, 12:29
Истребители с крейсера «Адмирал Кузнецов» отправились в Североморск
Торги по ремонту мурманского бассейна приостановлены по требованию УФАС
03 Февраля 2017, 12:12
Торги по ремонту мурманского бассейна приостановлены по требованию УФАС
 
 
 
 

Самое читаемое

Рейс Мурманск-Москва вернули обратно из-за критического состояния одного из пассажиров
04 Февраля 2017, 16:18
Пенсионерка отвергла заманчивое предложение о компенсации
04 Февраля 2017, 18:25
Девушку соблазнила открытая дверь авто
04 Февраля 2017, 17:23
Эксперимент: российские специалисты пронесли в аэропорт Каира взрывное устройство
04 Февраля 2017, 14:21
«Нордавиа – региональные авиалинии» дарит подарки по случаю дня рождения
04 Февраля 2017, 13:56
В мурманском отделении банка обнаружили поддельную купюру
05 Февраля 2017, 11:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Режиссер нашумевшего «Ла-Ла-Ленда» получил премию Гильдии режиссеров США
 
 
 
 
05 Февраля 2017 года, 13:04

Режиссер нашумевшего «Ла-Ла-Ленда» получил премию Гильдии режиссеров США


МИР/5 февраля - Режиссер фильма «Ла-Ла-Ленд»  Дэмьен Шазелл получил премию за выдающиеся достижения в области художественного кинематографа Гильдии режиссеров США, передает The Guardian.

«Я делаю кино, потому что люблю кино. Мне было три года, когда я смотрел на повторе «Золушку», — сказал он во время вручения премии.

Шазелл также сказал, что всегда считал кинематограф мощным видом искусства, так как он может говорить с жителями всех стран и представителями всех культур.

Напомним, прогнозируется, что «Ла-Ла Ленд» получит сразу несколько «Оскаров». Фильм уже повторил рекорд «Титаника» по количеству номинаций на «Оскар». Музыкальная лента Дэмьена Шазелла претендует на 14 наград.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Немецкий телеканал ZDF показал Карелию в своем фильме «Let it snow»
2.
В Мурманске состоится показ концертной версии мюзикла «Норд-Ост»
3.
ДиКаприо сыграет продюсера Элвиса Пресли
4.
В Мурманске состоится показ документального фильма «Мурманск»
5.
В Архангельске покажут фильм о военном кинооператоре Владиславе Микоше
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта