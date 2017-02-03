Владимир Жириновский в шестой раз попытается стать президентом

05 Февраля 2017 года, 14:06

МОСКВА/5 февраля/БИ-ПОРТ – Накануне Владимиру Жириновскому на ХХХ съезде партии продлили полномочия в качестве председателя ЛДПР на ближайшие четыре года.

По итогам голосования в новый состав Высшего совета партии вошли семь политиков: сам Жириновский, Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин и Борис Чернышов. Все они являются депутатами Госдумы от ЛДПР.

Также Владимир Жириновский заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

«В декабре будет 31-й съезд ЛДПР. После принятия постановления Совета Федерации о назначении выборов на март 2018 года мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР», -сказал он.

По его словам, он в шестой раз примет участие в выборах президента. Таким образом, подчеркнул глава ЛДПР, он поставит рекорд, поскольку «никто в Европе больше пяти раз не был кандидатом в президенты».