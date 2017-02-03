Опрос: 50% американцев негативно относятся к России

05 Февраля 2017 года, 15:00

МИР/5 февраля - Треть американцев (33%) считает Россию «недружественным государством», 22% называют ее врагом США и только 16% видят в ней дружественную страну. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov.

Как отмечается, среди тех, кто голосовал на выборах президента за Дональда Трампа, «недружественной» Россию называют 45% опрошенных, а врагом — 10%. В то же время среди сторонников Хиллари Клинтон на выборах недружественной страной Россию считают 38% респондентов, а врагом — 39%. Среди республиканцев процент считающих Россию «другом» в два раза выше (23%), чем среди демократов (12%).

Ранее опрос Левада-центра показал, что россияне стали лучше относиться к США и ЕС.