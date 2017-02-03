«Природа и Молодежь» вновь принимает старые книги, коробки и тетради

05 Февраля 2017 года, 15:58

МУРМАНСК/5 февраля/БИ-ПОРТ – «Природа и Молодежь» вновь объявляет сбор макулатуры. 9-10 февраля с 15:00 до 19:00 всех желающих избавиться от ненужной бумаги ждут по адресу пр. Кольский 110-А.

К сдаче принимаются книги, журналы, газеты, тетради, бумагу из принтеров, измельченную бумагу, отходы типографий, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей.

ПиМ не принимает горелую, мокрую бумагу и картон; бумагу, испачканную химическими веществами и маслами; коробки с жирными пятнами, яичные лотки, чеки, салфетки, бумажные полотенца. Бумажный утиль не должен иметь посторонних предметов: пластиковых файлов, тетрадных обложек, скрепок.

В организации рассказали, что собрали в 2016 году более 10 тонн макулатуры.