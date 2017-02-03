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Главная » НОВОСТИ » Мурманских пешеходов учили говорить «спасибо»
 
 
 
 
05 Февраля 2017 года, 18:00

Мурманских пешеходов учили говорить «спасибо»


МУРМАНСК/5 февраля/БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД в компании волонтеров провели акцию «Скажи спасибо водителю!».

Сейчас по всей России проходит социальная кампания «Безопасный переход для двоих». Ее цель не только напомнить автолюбителям и пешеходам о правильном поведении вблизи пешеходного перехода, но и показать, насколько их правильное взаимодействие влияет на безаварийную ситуацию. Только за январь в Заполярье произошло 19 ДТП с участием пешеходов, 2 человека погибло.

Волонтеры напомнили, что прежде чем выйти на проезжую часть необходимо убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас. Можно поблагодарить водителя кивком головы или взмахом руки.

Во время акции пешеходов через дорогу переводила «Зебра».  «Особый интерес она вызывала у юных участников дорожного движения. Ни одного из них она не оставила без внимания – каждому подарила светоотражающий брелок и с каждым сделала фото на память о встрече. В благодарность за это малыши обещали расти грамотными и вежливыми пешеходами», - сообщили в УМВД России по Мурманской области. 

 

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