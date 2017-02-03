Бывшему наркоторговцу не одобрили кредит

05 Февраля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/5 февраля/БИ-ПОРТ - В полицию областного центра обратились представители одного из коммерческих банков. При рассмотрении кредитной заявки на сумму более 70 тысяч рублей они засомневались в достоверности предоставленных жителем Мурманска сведений о месте работы и размере заработной платы.

Оперативники установили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 28-летний мурманчанин указал в графе «Место работы» одно из государственных учреждений областного центра. Проверка подтвердила, что такого сотрудник там не числится.

Мужчина признался в совершении мошенничества и рассказал, что хотел приобрести дорогой телефон, однако необходимой суммы у него не было. В салоне сотовой связи ему предложили оформить кредит. Мужчина согласился, но при заполнении кредитной заявки соврал, так как официально он нигде не работает.

В отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.