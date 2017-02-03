Роспотребнадзор предлагает запретить скидочные акции на алкоголь в магазинах

06 Февраля 2017 года, 09:48

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Скидочные акции на алкогольную продукцию следует рассматривать как рекламу, подлежащую запрету. Об этом пишет Russia Today со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Попова.

На прошлой неделе сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. По данным RT, с парламентарием согласились в Общественной палате.

Фото: © РИА Новости. Руслан Кривобок