МЧС упразднит региональные центры и сократит руководителей

06 Февраля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство по чрезвычайным ситуациям России упразднит региональные центры и перейдет на трехуровневую систему управления и финансирования. За счет реформы планируется увеличить штат пожарных и спасателей, сократив при этом количество руководящих должностей. Как передают «Известия», данные действия будут осуществляться в рамках плана строительства и развития сил и средств ведомства. Он рассчитан до 2020 года и утвержден президентом страны. Так, в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС накануне были освобождены от должностей руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского центров. Вместо существовавших ранее восьми осталось только четыре, при этом ликвидируются региональные центры только как юридические лица. Все оперативные и реагирующие подразделения останутся на прежних местах.

«Высвобождающиеся военнослужащие, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал будут направлены на усиление реагирующих подразделений», – подчеркивают в издании.

В соответствии с указом, вступившим в силу с первого января 2017 года, утверждена предельная штатная численность ведомства – 288 565 человек. По мнению экспертов Центра стратегических исследований МЧС, выполнение плана позволит существенно повысить уровень безопасности жизнедеятельности населения.