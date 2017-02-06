Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10%

06 Февраля 2017 года, 10:17

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ — Совет директоров Банка России 3 февраля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых. Как сообщает пресс-служба Банка России, динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее.

Снижение инфляции отчасти обусловлено влиянием временных факторов, в том числе динамикой курса рубля и хорошим урожаем прошлого года. В декабре продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности. Существенно замедлилась инфляция на рынке непродовольственных товаров. По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.

Планируемое проведение Минфином России операций по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков и будет содействовать снижению зависимости российской экономики, в том числе денежно-кредитных условий и динамики инфляции, от колебаний цен на нефть.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. Отмечается рост промышленного производства, в том числе за счет импортозамещения, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям, постепенно восстанавливается инвестиционная активность. Безработица остается на стабильном невысоком уровне, а наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности.

Фото: Rsute.ru