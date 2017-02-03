Граждане, зарабатывающие на аренде жилья, получат упрощенный способ уплаты налогов

06 Февраля 2017 года, 10:36

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Граждане, сдающие жилье в аренду, смогут получать патенты, пишет газета «Известия». Это позволит им платить фиксированную сумму вместо 13% от дохода.

Соответствующие изменения предусматривает «дорожная карта» по развитию отечественных IT-технологий. Документ подготовлен подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента России Игоре Щеголеве. Сейчас он направлен в Министерство промышленности и торговли, на ее основе ведомство должно составить собственную «дорожную карту».

Министерство экономического развития и Министерство финансов составляют перечень видов деятельности самозанятых граждан с возможностью получения патентов. Согласно тексту «дорожной карты», в документе появится пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости.

В России уже существует система упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей. В Налоговом кодексе определено около 50 видов деятельности, на которые нужно получать патент — т.е. разрешение. Это, например, ремонт мебели, услуги фотоателье и т.д. Владелец патента ежегодно выплачивает фиксированную сумму, а не налог на доходы физических лиц. Сумма рассчитывается не из реально полученного дохода, а из потенциально возможного для данного вида деятельности в регионе.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям надо вносить за себя и своих работников страховые взносы. По словам заведующего кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ильи Быковникова, самозанятым гражданам Налоговый кодекс разрешает не платить страховой взнос, если они не используют наемный труд.

«Главная идея — дать возможность оформлять патенты на сдачу квартир в аренду по аналогии с патентами у индивидуальных предпринимателей», — рассказал участник подгруппы «Интернет+Город» Игорь Калганов.

По его словам, не все граждане, сдающие квартиру в аренду, хотят регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Таковой по закону отвечает всем имуществом в случае банкротства. Кроме того, ИП должен сдавать квартальную отчетность, платить социальные взносы.

«Если человек сдает одну квартиру, он должен учитываться как самозанятый, — отметил Игорь Калганов. — Это даст стимул платить налоги. Сейчас только 3–5% арендодателей квартир платят налоги. Остальные не делают этого, так как не считают себя ИП».

Стоимость будущих патентов пока неизвестна. Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов предположил, что цена будет зависеть от площади квартиры, от ее местонахождения. Он также отметил, что для повышения собираемости налогов государству придется стимулировать арендодателей к получению патентов. Например, можно усилить проверки. За неуплату налогов сегодня предусмотрена уголовная ответственность.