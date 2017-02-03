Третья степень лавинной опасности установлена в Хибинах

06 Февраля 2017 года, 11:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ — По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 степень лавинной опасности. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Мурманской области, ход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке на указанных склонах. Возможно обрушение отдельных средних и реже больших по размерам лавин.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам. Перед походом в горы следует помнить, что на устойчивость снежных масс может повлиять погода, в том числе сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха и наступление холодов после теплой погоды. Необходимо узнавать погоду до начала путешествия и уточнить лавиноопасную обстановку.

Кроме того, следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России.