На должность бизнес-омбудсмена в Мурманской области претендует 12 человек

06 Февраля 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ — Стали известны имена кандидатов на должность уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области. На кресло бизнес-омбудсмена претендует 12 человек. «Би-порт» ознакомился со списком претендентов и их формальными регалиями (фамилии опубликованы по алфавиту):

1. Дмитрий Барышев, руководитель мурманского филиала ООО «Порт-экспресс».

2. Дмитрий Боровков, генеральный директор ООО «Северо-западная технологическая экспертная компания».

3. Василий Вологдин, директор по развитию ООО «Агентство недвижимости «Риэлт» и депутат мурманского Горсовета.

4. Антон Гапеев, помощник генерального директора ООО «СевЗапРыба».

5. Татьяна Иванова, директор Северо-Западного филиала ОАО «Оборонэнергосбыт»

6. Владимир Олейников, член правления НКО «Союз предпринимателей ЗАТО Североморск», индивидуальный предприниматель, руководитель сети североморских ювелирных салонов.

7. Павел Петряков, президент хоккейного клуба «Северные хаски».

8. Сергей Плисов, безработный, до 2016 года — ректор МИБО.

9. Илья Раскин, предприниматель, специализирующийся на юридических услугах и бизнес консультировании

10. Игорь Стародумов, исполнительный директор НКО «Союз предпринимателей ЗАТО Североморск»

11. Михаил Сухотин, помощник депутата Мурманской областной Думы, главный инженер ООО «Нордфлот»

12. Андрей Шарков, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

Как пояснили агентству осведомлённые источники, список претендентов на сегодняшний момент является исчерпывающим, но всё же не окончательным – в ближайшее время он поступит на рассмотрение губернатору Мурманской области, от решения которой во многом и будет зависеть исход.