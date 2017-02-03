Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в порт Мурманск

06 Февраля 2017 года, 12:20

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – 5 февраля атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в порт приписки Мурманск. За время рейса, который начался в августе 2016 года, ледокол провел по акватории Северного морского пути 99 судов. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Атомфлота.

Атомный ледокол «50 лет Победы» впервые в истории арктической навигации совершил сверхпоздний транзитный рейс. 21 декабря 2016 года в Чукотском море в районе Берингова пролива атомный ледокол Росатомфлота взял под проводку модулевоз AUDAX, сухогруз «Арктика-1» и танкер «Штурман Овцын». Рейс продлился две недели и завершился 3 января 2016 года.

Одним из основных направлений деятельности ФГУП «Атомфлот» является обеспечение аварийно-спасательных операций во льдах на акватории Северного морского пути и неарктических замерзающих морей. В октябре 2016 года атомный ледокол «50 лет Победы» принял участие в спасательной операции по выводу из зоны многолетнего льда научно-исследовательского судна «Виктор Буйницкий». Благодаря оперативной и слаженной работе экипажа атомного ледокола судно удалось успешно вывести в зону чистой воды.

12 февраля атомный ледокол «50 лет Победы» вновь выйдет на акваторию Северного морского пути. Рейс продлится около месяца. После его завершения а/л «50 лет Победы» встанет на плановый доковый ремонт.

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