Загранпаспорта нового образца в МФЦ будут выдавать только со следующего года

06 Февраля 2017 года, 12:50

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ — Заграничные паспорта нового образца в российских многофункциональных центрах в этом году выдавать не будут. Ранее сообщалось, что услуга будет доступна в МФЦ уже сейчас, однако 31 января правительство России приняло постановление о переносе сроков организации предоставления услуги.

Согласно внесенным поправкам, с 1 февраля 2018 года услуга будет предоставляться не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также в городе федерального значения, а с 1 сентября 2018 года — не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 50 тыс. человек.