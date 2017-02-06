Фонд «Петербургская политика» назвал самые значимые события января в Мурманской области

06 Февраля 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ — Мурманская область вошла в число регионов со средней устойчивостью по данным Фонда «Петербургская политика». Специалисты Фонда утверждают, что январь 2017 года стал одновременно временем и относительной пассивности, и накопления тем и тенденций, способных сыграть заметную роль в политической жизни регионов.

В число основных событий социально-политической жизни Мурманской области по состоянию на января 2017 года вошёл ряд позитивных мероприятий, в том числе рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Мариной Ковтун, а также подписание правительством региона, «ТГК-1» и горнодобывающим предприятием «Апатит» соглашений в сфере реализации значимых экологических проектов. Кроме того, эксперты отмечают попадание Мончегорска на 25 позицию рейтинга качества жизни среди 300 крупнейших городов России по данным портала Domofond.ru и 6-е место области по финансовой доступности образования по данным Института образования Высшей школы экономики.

К негативным ключевым событиям эксперты Фонда отнесли аварию на теплотрассе в Мурманске, оставившую без отопления и горячей воды почти 700 жилых домов. Кроме того, в список попал и инцидент с закрытием на 37 часов аэропорта Мурманска: воздушная гавань была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с закрытием аэропорта губернатор Мурманской области не смогла присутствовать на съезде «Единой России» в Москве.

К числу негативных событий эксперты также отнесли отказ мэрии Мурманска в проведении шествия против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, гибель двух туристов во время схода снежной лавины в Кировском районе и 9-е место региона в антирейтинге регионов с самым высоким процентом переплаты по госзакупкам в сфере здравоохранения издания «Коммерсант-Деньги».

Кром того, в качестве наиболее значимых социально-политических событий Фонд рассматривает вывод губернатора Марины Ковтун из высшего совета «Единой России» и отказ Мурманской областной Думы поддержать инициативу партии «ПАРНАС» о проведении референдума о прямых выборах мэров.