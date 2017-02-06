В гостях у «Большого Радио» Герман Иванов

06 Февраля 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - Герман Иванов – фигура известная не только в нашем регионе, но и за ее пределами. Благодаря успехам Сборной города Мурманска в КВН-играх, его лицо известно всем поклонникам клуба веселых и находчивых. Помимо этого Герман Иванов является народным избранником в Мурманской областной Думе.

О том, какова региональная политика и прислушиваются ли к критике представители власти, расскажет гость программы «Точка зрения». Не пропустите прямой эфир на «Большом Радио» 7 февраля с 10 до 10:30 утра.

Радиостанция доступна для жителей Мончегорска и Оленегорска на 102 FM; для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM и для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM.