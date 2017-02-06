ВБРР в числе банков для размещения средств СРО

06 Февраля 2017 года, 15:05

МОСКВА/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов впервые включен в список кредитных организаций, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО).

В конце 2016 года Банк России создал список банков для размещения средств СРО. К данным кредитным организациям предъявляется ряд требований. В число критериев входят наличие у кредитной организации собственных средств не менее 100 млрд рублей, наличие генеральной лицензии Банка России и другие.

Теперь СРО могут размещать средства в ВБРР. Всего в перечень кредитных организаций включено 13 кредитных организаций.

АО «ВБРР» неуклонно совершенствует показатели деятельности. Так по данным РИА «Рейтинг», ВБРР занял 4 место по динамике активов среди 100 крупнейших российских банков в 2016 году. Активы банка выросли на 89%, +23 позиции в рейтинге.