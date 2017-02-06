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Главная » НОВОСТИ » Мнение: Европа в растерянности – хаять Россию по привычке или «что-то еще»
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 17:50

Мнение: Европа в растерянности – хаять Россию по привычке или «что-то еще»


МИР/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Британские эсминцы беззащитны перед российскими подлодками, пишут СМИ, но в Министерстве обороны страны выражают надежду на налаживание связей с Россией. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что «у европейских элит – разрыв шаблонов мышления».

Министерство обороны Великобритании допустило серьезные просчеты при создании эскадренных миноносцев проекта 45, что сделало их уязвимыми для российских подводных лодок, сообщает Sunday Times. Каждый эсминец проекта 45 обошелся казне в миллиард фунтов стерлингов.

Субмарины могут обнаружить новые эсминцы на расстоянии до 100 морских миль (чуть более 185 километров). Корабли издают такой шум под водой, как будто это «ящики с гаечными ключами», приводит издание слова британского контр-адмирала Криса Перри.

Как отмечает Перри, Минобороны вложило деньги в разработку систем противосамолетной и противоракетной обороны, но не позаботилось о защите от субмарин. Между тем, у России есть подлодки, которых западные эксперты окрестили «черной дырой» из-за их бесшумности (проект 636 «Варшавянка»).

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что это не первая проблема с британскими эсминцами.

«До этого у них были неоднократные поломки газотурбинных установок. Последняя, если не ошибаюсь, была, когда эсминец этой серии следил за нашим «Адмиралом Кузнецовым». Вообще странно, что эта проблема была озвучена только сейчас, что этот корабль никуда не годится. Но я не думаю, что будут какие-то последствия. Корабли построены, деньги освоены», – сказал Дрозденко.

По его мнению, британские эсминцы продолжат нести боевую службу.

«Хотя Россия как всегда не явится на войну, где нас все время ждут, а мы почему-то не приходим воевать с ними. Вообще англосаксы и их сателлиты рассматривают нас как противников, что бы ни говорилось с политических трибун. Скорее всего, мы так и будем оставаться для них противником, против которого все направлено», – сказал эксперт.

Он также прокомментировал заявление главы британского Минобороны Майкла Фэллона о том, что Великобритания надеется, что Россия может вновь стать партнером Запада. Условиями восстановления партнерства министр назвал выполнение Минских договоренностей по Украине и снижение военной активности.

Дмитрий Дрозденко считает, что европейские политические элиты находятся сегодня в некоторой растерянности.

«С того момента, как президентом США был избран Дональд Трамп, у всей европейской политической элиты, такое ощущение, произошел разрыв шаблонов мышления, и они уже не знают, что говорить. Раньше нас хаяли, а теперь вроде и продолжать надо по привычке, но все-таки, думают, может, похвалим или еще что-то? То есть у них сейчас очень нестандартное поведение, если посмотреть на то, что происходит», – заключил эксперт.

Фото: © AFP 2017/ Pio/Stavros Ioannides

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