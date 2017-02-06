AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца

06 Февраля 2017 года, 16:10

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - Накануне, пожалуй, самого романтичного и трогательного праздника в году, Дня Святого Валентина, высотные отели сети AZIMUT Hotels на территории России зажгут свои окна в виде большого пылающего сердца. В акции примут участие отели в Москве, Мурманске, Сочи, Уфе, Мурманске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке. Состояться такому полномасштабному флэш-мобу, помогут Гости, проживающие в отелях в эти дни. Благодаря акции «AZIMUT зажигает сердца» у всех Гостей и жителей городов-участников появится еще одна возможность выразить свои чувства на фоне самого известного символа любви и романтики.

14 февраля AZIMUT Отель Мурманск приглашает всех жителей и Гостей города прийти к зданию Отеля, расположенному по адресу пр. Ленина, 82, к 17:30, чтобы своими глазами увидеть огромное, сложенное окон светящееся сердце. Все те, кто еще и выложит фото сердца на фасаде Отеля или модное «селфи» на его фоне в социальные сети, не забыв про хэштэг #azimuthotels и #azimutmurmansk будет ждать скидка 14% и бесплатный глинтвейн в DELI Café, а также возможность выиграть романтические выходные вдвоем в AZIMUT Отель Мурманск!

В этот день вас ждет масштабная развлекательная программа, поэтому тут точно найдется чем заняться как влюбленным, так и тем, кто оказался без пары в этот вечер.

В ходе проведения акции на центральной площади города, перед AZIMUT Отель Мурманск всем влюбленным будет предложено занять места внутри огромного сердца и сделать друг другу признание, написав его на воздушном шарике. В 18:00 под бой курантов отправить шары в небо, тем самым передав тепло своих сердец всем окружающим и всему городу. Завершением акции будет массовый медленный танец влюбленных.

Время проведения мероприятия: 14 февраля с 17:00 до 19:00