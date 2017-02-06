Котельная Минобороны в Заозёрске перейдет в собственность ЗАТО

06 Февраля 2017 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ — Котельная, обеспечивающая теплом Заозёрск, перейдет в собственность муниципального образования. Соответствующий приказ Министерства обороны Российской Федерации был подписан 25 января.

Передача котельной в собственность Заозёрска будет проводиться в одностороннем порядке, о чём «Би-порту» сообщил глава ЗАТО Виталий Урошлев. «Фактической передачи котельной ещё не было, есть только приказ Минобороны, подписанный 25 января. Мы приняли решение обратиться в суд с иском об отмене решения», - сообщил Урошлев.

Он отметил, что котельная обслуживает не только город, но и объекты Минобороны, поэтому предприятие не может быть в одностороннем порядке передано на баланс города.

«Предприятие, конечно, требуется приводить в надлежащее состояние, однако сейчас оно работает», - подчеркнул глава администрации ЗАТО.

В пресс-службе Северного флота «Би-порту» предложили обратиться за комментарием в Заозёрск, а также к начальнику отдела эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами Северного флота Сергею Кутепову, оперативный комментарий которого агентству получить не удалось.

Напомним, что в 2015 году работа котельной находилась под угрозой остановки — сотрудникам не выплачивали заработную плату. Кроме того, рабочие предприятия сообщили о критической ситуации не только с трудовыми отношениями, но и с оборудованием: из пяти котлов работал только один, и тот - в неудовлетворительном техническом состоянии. Тогда ситуацию с выплатой заработной платы сотрудникам удалось стабилизировать. Состояние оснащения котельной, однако, стало предметом рабочей встречи в августе прошлого года.