Экс-глава администрации Колы Андрей Чернов будет руководить проектом «Умный город» в Москве

06 Февраля 2017 года, 16:40

КОЛА/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Колы Андрей Чернов покинул пост из-за переезда в Москву, сообщили «Би-порту» в Совете депутатов Колы.

«Он уезжает на новое место работы в Москву, будет руководителем проекта «Умный город». Суть в том, что у мэра должна быть расписана каждая улица: соответствует ли она ГОСТам, какой там бордюрный камень, когда был ремонт и т.д. То есть они хотят в интерактивную карту занести все сведения коммунального хозяйства», – рассказали в Совете.

Проект «Умный Город» представляет последние технологические тренды и инновационные решения для объектов коммерческой и жилой недвижимости, а также социально-значимых объектов городской инфраструктуры.

«Мы надеемся, что когда будет внедрять в Москве, то нам будет пересылать, а мы будем пытаться внедрить в Коле. Андрей Чернов будет внедрять проект в определенном районе города», – добавили в Совете.

И.о. главы администрации станет заместитель главы Жанна Челбина. 16 февраля будут инициироваться выборы нового главы, подготовка займет примерно 2 месяца.