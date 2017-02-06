06 Февраля 2017 года, 18:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Международный день саамов Финляндия опубликовала семь новых смайликов-эмодзи с национальной тематикой, пишет Yle. Среди новинок саамский флаг, Tom of Finland, финские санки, национальная природа и пейзажи.

Один из новых смайликов изображает полярного медведя, заблудившегося и оказавшегося на Сенатской площади в Хельсинки. Эмодзи в виде саамского флага – дань уважения к единственному коренному народу, проживающему на территории Евросоюза.

Эмодзи Tom of Finland выпустили в честь закона о равноправном браке, который вступит в силу в марте. Tom of Finland изображает известного финского художника Тоуко Лааксонена, который оказал глобальное влияние на права человека и на рост толерантности в мире.

Финляндия первой в мире опубликовала национальную коллекцию смайликов-эмодзи в 2015 году как часть культурной программы ThisisFINLAND. Финская коллекция смайликов стала мировым хитом – с ними познакомились более 200 млн. человек, также они получили несколько международных наград.

Сейчас в коллекции Суоми-смайлов 56 эмодзи, которые демонстрируют национальный характер, привычки и убеждения финнов, а также красоту финской природы и финский юмор.