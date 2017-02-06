Девять туроператоров исключены из Единого федерального реестра

06 Февраля 2017 года, 21:00

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Федеральном агентстве по туризму 3 февраля состоялось заседание Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

На заседании были подведены итоги работы по формированию фондов персональной ответственности туроператоров и приняты решения об исключении из Единого федерального реестра туроператоров, не создавших фонды в установленные законом сроки.

По состоянию на 31 января 578 туроператоров продлили свое членство в Ассоциации «Турпомощь». За первые дни февраля в Ассоциацию вступили еще шесть новых компаний, которые будут работать на рынке выездного туризма. В фонд персональной ответственности всего оплачено 188 017 845,37 рублей. В апреле 2017 года цифра будет скорректирована в большую сторону, поскольку 36% туроператоров сделали взносы в размере 100 тыс. рублей при нулевом балансе.

20 туроператоров направили в Ассоциацию «Турпомощь» заявления о выходе из состава ее членов: «Пегас Туристик МСК», «Пегас Уфа», «Пегас Казань», «Пегас СПБ», «Пегас Самара», «ПЕГАС», «Люкс Тур», «РТ Волга», «ТО Корал Тревел Центр», «Оператор выходных туров САНМАР», «Русский Экспресс. Север-Запад», «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», «Натали Турс», «Пегас Екатеринбург», «Турмагазин», «Черное море», «Эксклюзив Трэвел», «Павиор», «Турмаркет», «Ясон Трэвел». Данные компании не будут работать в сфере выездного туризма.

В рамках заседания было принято единогласное решение об исключении из федерального реестра туроператоров девяти компаний, не продливших членство в Ассоциации и не подавших заявлений о выходе из нее: «Интертранстур», «МПЛ», «Гермес-Тур», «Джет Сет Спортс», «Гуд Тайм», «Путешествия без границ», «Миракль», «Шар Тревел», «Мави Групп».

«Совместными усилиями Ростуризма, Ассоциации «Турпомощь» и общественных организаций удалось решить непростую задачу в соответствии с положениями закона на высоком уровне в крайне сжатые сроки. Формирование фондов персональной ответственности туроператоров позволяет российским туристам, выезжающим на отдых за рубеж, получить гарантии защищенности, что является особенно актуальным накануне высокого летнего сезона», – отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.