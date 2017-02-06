Расплатиться банковской картой в общественном транспорте Мурманской области можно будет с конца 2017 года

07 Февраля 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В конце 2017 года в общественном транспорте Мурманской области будет внедрена функция оплаты проезда обычной банковской картой. Об этом накануне сообщил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин.

Напомним, с 1 ноября 2016 года на основных транспортных предприятиях Мурманской области, занимающихся перевозкой пассажиров, введена в эксплуатацию автоматизированная система учёта и оплаты проезда и провоза багажа. Система действует на 95 регулярных маршрутах с применением 440 единиц терминального оборудования и успешно себя зарекомендовала. Проездные билеты ежемесячно в количестве порядка 50 000 реализуются в 65 пунктах продаж Мурманской области.

В настоящее время ведутся работы по переходу на персонифицированные карты, которые будут действовать по принципу электронного кошелька. Это будет долговременная карта, ориентировочно, на три года, с возможностью подписки на дополнительные приложения, что создаст дополнительные удобства.