В Мурманске запретили проводить шествие против роста платы за ЖКУ по центральному проспекту города

07 Февраля 2017 года, 08:30

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске запретили проводить шествие против роста цен на продовольствие, повышенную оплату ЖКХ по центральному проспекту города, рассказала «Би-порту» одна из организаторов акции Виолетта Грудина.

Администрация предложила провести шествие в специально отведённых местах, сказала Грудина. Одна из таких площадок находится на пересечении улиц Морская и Ломоносова, севернее дома номер 11 по улице Морской. По словам организатора, это, по сути, пустырь. Другая площадка находится на пересечении улиц Лобова и Нахимова, в районе домов номер 8 и 10 по улице Нахимова. Третья площадка находится в центре города. Ни одно из этих мест организаторов акции не устроило.

«С 2016 года были изменения касаемо территории, где гражданам можно выражать свои взгляды. Раньше можно было стоять у Памятника Жертвам Интервенции, а сейчас только у сценической площадки. Цель публичных мероприятий — это привлечение внимания к той или иной проблеме, как можно его привлечь, если эти специальные места выглядят изолированно?», – говорит Виолетта Грудина.

Тем не менее, по ее словам, общественники намерены добиваться проведения шествия там, где планировали изначально: от площади Мурманского драматического театра – по проспекту Ленина – улица Профсоюзов – улица Пушкинская – до Дворца культуры им. С. М. Кирова.

«Указанный в уведомлении маршрут следования участников шествия является одной из основных магистралей города, предназначенной для движения городского общественного и личного транспорта. Проведение мероприятия по данному маршруту создаст неудобства для граждан», – следует из ответа администрации.

Мурманские активисты уже подавали уведомление в администрацию о проведении шествия в январе. А в декабре в Мурманске состоялся митинг против роста цен за проезд.