Сообщество Севжилсервиса в «Вконтакте» стало призером второго этапа конкурса на лучшую службу поддержки

07 Февраля 2017 года, 09:43

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Завершился второй этап конкурса на лучшую службу поддержки в сообщениях сообществ, передает «ВКонтакте для бизнеса».

Первое место досталось познавательному сообществу Химия. Ребята отвечали подробно и с чувством юмора и поделились киноляпами из известных сериалов. Они получили сертификат на 250 тысяч рублей на рекламу «ВКонтакте».

Призёры второго этапа прошли строгий отбор Агентов, оперативно и терпеливо отвечая на вопросы. Всего их 10, а возглавляет этот список сообщество «Управляющая компания «Севжилсервис» Мурманск». Все призеры получат сертификаты на 25 тысяч рублей.