Подростку из Петрозаводска грозит штраф за оскорбление полицейских

07 Февраля 2017 года, 10:12

ПЕТРОЗАВОДСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудникам внутренних дел Петрозаводска пришлось задержать троих подростков, нарушавших общественный правопорядок в одном из заведений города. В интернете активно распространяется видео, на котором несколько сотрудников полиции скручивают местного жителя.

«Молодые люди вели себя грубо, нецензурно выражались в присутствии других посетителей. Когда приехал наряд, то они не только не успокоились, но и тот самый парень, которого задерживали на видео, начал оскорблять полицейских, материл их, оказывал сопротивление, – цитирует «Губернiя Daily» сотрудника МВД Карелии. – Двое из задержанных из отделения забрали родители, а вот совершеннолетний герой видео отправился прямиком в СПЗ. Сегодня суд должен был принять решение по его делу».

Молодого человека обвиняют по статье «Мелкое хулиганство» и в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Ему грозит арест на 15 суток или административный штраф.