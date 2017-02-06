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Главная » НОВОСТИ » Ракетный крейсер «Москва» отправится на ремонт в Северодвинск
 
 
 
 
07 Февраля 2017 года, 10:25

Ракетный крейсер «Москва» отправится на ремонт в Северодвинск


РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — Гвардейский ракетный крейсер «Москва» в 2018 году уйдет из Севастополя на ремонт и модернизацию в северодвинский центр судоремонта «Звездочка». Черноморский флагман в результате ремонта может получить новейшие ПКР «Оникс» и сверхточные «Калибры», сообщают «Известия».

Сейчас идет согласование технических характеристик и параметров контракта, который должны заключить Объединенная судостроительная корпорация и Минобороны, стороны рассчитывают сделать это до конца года.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Он был введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году над ГРКР взяло шефство правительство Москвы, и крейсер был переименован в «Москву». При водоизмещении 11 тыс. т и длине более 180 м корабль развивает скорость более 30 узлов.

Главный калибр «Москвы» — 16 сверхзвуковых ракет П-1000 «Вулкан». «Вулканы», развивающие скорость около 3000 км/ч, уничтожают надводные цели на расстоянии более 500 км. Зенитные системы С-300Ф «Форт» и «Оса-М» защищают сам крейсер, а также дружественные корабли и наземные силы в радиусе 150 км. Эксперты отмечают, что вооружение крейсеров проекта 1164, однако, постепенно устаревает.

«Москва» — это самый воюющий корабль ВМФ России. В ходе «августовской войны» 2008 года ГРКР блокировал побережье Грузии. После гибели в Сирии бомбардировщика Су-24 25 ноября 2015 года крейсер прикрыл своими С-300Ф районы сирийско-турецкой границы. За участие в сирийской операции крейсер награжден орденом Нахимова.

Ранее Минобороны и ОСК уже отремонтировали североморский «Маршал Устинов», однако ремонт крейсера затянулся. Корабль был направлен на «Звездочку» в 2011 году, а запланированные на I квартал 2015 года испытания «Устинова» сдвинулись на конец 2016 года. При этом возросла и стоимость работ.

В судоремонтном центре задержку объяснили тем, что вскрылся больший объем работ, который изначально не был заявлен в смете. Поэтому объем ремонта увеличился в три раза. Правда, завод получил уникальный опыт по ремонту крейсеров проекта 1164.

«Если будет решение Министерства обороны о размещении крейсера «Москва» в ремонт на «Звездочке», то завод с готовностью этот корабль примет. Многие проблемные моменты в ремонте крейсеров проекта 1164 были отработаны на «Маршале Устинове». Восстановлена документация, отстроена кооперация соисполнителей, изготовлена технологическая оснастка. В части ремонта этих крейсеров опыт «Звездочки» не только самый объемный, но и самый актуальный», - рассказал изданию официальный представитель АО «Центр судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

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