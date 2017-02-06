В результате несчастного случая на АНОФ-3 погиб работник подрядной организации

07 Февраля 2017 года, 10:30

КИРОВСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В цехе фабрики АНОФ-3 при выполнении монтажных работ погиб мужчина, 1965 года рождения. Погибший - работник подрядной организации, который осуществлял работы непосредственно на месте происшествия. Следственный отдел по городу Апатиты начал проверку по данному факту, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

«Следствие выезжало на место. В настоящий момент назначены необходимые экспертизы, также комиссией будет проведена проверка по исследованию несчастного случая на производстве и после этого принято решение», – рассказала «Би-порту» представитель Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.