Минобороны разработало правила эксплуатации дронов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
«Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады» «Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады»
НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске
График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске вновь начала работу ярмарка «Ивановский текстиль»
 
 
 
 

Курсы валют 07.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,1259
-1,2179
1 USD
Доллар США
58,7121
-0,6016
1 EUR
Евро
63,1566
-0,6590
10 NOK
Норвежских крон
71,2569
-0,6219
10 SEK
Шведских крон
66,8185
-0,9183
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
2.4 м/с
давление 777.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Задолженность потребителей Северо-Запада перед «ТГК-1» за теплоэнергию за год увеличилась на миллиард рублей
07 Февраля 2017, 11:04
Задолженность потребителей Северо-Запада перед «ТГК-1» за теплоэнергию за год увеличилась на миллиард рублей
Правительство РФ увеличило размер выплаты почётным донорам
07 Февраля 2017, 10:46
Правительство РФ увеличило размер выплаты почётным донорам
Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам может вырасти на 1000 рублей
07 Февраля 2017, 08:40
Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам может вырасти на 1000 рублей
В Мурманске открылась выставка «Красота севера в отражении рук мастера», приуроченная к Международному дню саамов
06 Февраля 2017, 14:31
В Мурманске открылась выставка «Красота севера в отражении рук мастера», приуроченная к Международному дню саамов
 
 
 
 

Самое читаемое

Сотрудник Росгвардии задержал водителя, скрывшегося с места аварии в Мурманске
06 Февраля 2017, 19:47
Глава администрации Колы Андрей Чернов уходит в отставку
06 Февраля 2017, 14:50
Сотрудников мурманского СИЗО, в котором произошло двойное самоубийство, проверят на предмет халатности
07 Февраля 2017, 08:10
Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров
07 Февраля 2017, 09:05
В Мурманске открылась выставка «Красота севера в отражении рук мастера», приуроченная к Международному дню саамов
06 Февраля 2017, 14:31
Финляндия опубликовала семь новых смайликов-эмодзи с национальной тематикой
06 Февраля 2017, 18:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Минобороны разработало правила эксплуатации дронов
 
 
 
 
07 Февраля 2017 года, 13:16

Минобороны разработало правила эксплуатации дронов


РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — Минобороны России разработало правила эксплуатации летающих дронов для всех федеральных органов исполнительной власти. Как сообщают «Известия», Федеральные авиационные правила производства полетов беспилотных летательных аппаратов государственной авиации регламентируют практически все аспекты применения беспилотников, начиная от их технического обслуживания и правил воздушного движения и заканчивая временем отдыха операторов и опасными погодными явлениями. Документ проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах.

Проект Федеральных авиационных правил производства полетов был разработан Минобороны еще в августе прошлого года. На более чем 40 страницах основного текста изложены требования к личному составу расчетов беспилотных летательных аппаратов, руководству полетами, организации, обеспечению и выполнению полетов, а также указаны особенности полетов в различных условиях и ситуациях.

Так, согласно правилам, право проводить боевые и специальные полеты предоставляется командирам частей, в состав которых входят подразделения дронов, а в мирное время и во время учений разрешить полет дрона может командир его расчета.

Поднять беспилотник в воздух, однако, можно будет лишь при наличии перечня документов: в лист разрешений, помимо полетного задания, бюллетеня погоды и аэронавигационной информации, входит и инженерно-штурманский расчет полета, где учитывается профиль и определение режима полета, расход топлива, расчет полетного времени, веса и боевой нагрузки.

«Этот пункт списан с Федеральных правил «большой» авиации. Но у нас основные БПЛА — это легкие, весящие несколько килограммов изделия. Запускают их под задачу. И никакого определенного маршрута полета у них нет. Ну и какой тут может быть инженерно-штурманский расчет? Его писать дольше, чем самому БПЛА летать», - подчеркнул командир подразделения БПЛА Минобороны.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Котельная Минобороны в Заозёрске перейдет в собственность ЗАТО
2.
Крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в строй до 2020 года
3.
Минобороны вернет ВМФ России должность офицера-воспитателя
4.
ВМФ России пополнят сотней новых летательных аппаратов
5.
Следствие по делу о гибели Ту-154 проверяет версию о плохом топливе
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта