Минобороны разработало правила эксплуатации дронов

07 Февраля 2017 года, 13:16

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — Минобороны России разработало правила эксплуатации летающих дронов для всех федеральных органов исполнительной власти. Как сообщают «Известия», Федеральные авиационные правила производства полетов беспилотных летательных аппаратов государственной авиации регламентируют практически все аспекты применения беспилотников, начиная от их технического обслуживания и правил воздушного движения и заканчивая временем отдыха операторов и опасными погодными явлениями. Документ проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах.

Проект Федеральных авиационных правил производства полетов был разработан Минобороны еще в августе прошлого года. На более чем 40 страницах основного текста изложены требования к личному составу расчетов беспилотных летательных аппаратов, руководству полетами, организации, обеспечению и выполнению полетов, а также указаны особенности полетов в различных условиях и ситуациях.

Так, согласно правилам, право проводить боевые и специальные полеты предоставляется командирам частей, в состав которых входят подразделения дронов, а в мирное время и во время учений разрешить полет дрона может командир его расчета.

Поднять беспилотник в воздух, однако, можно будет лишь при наличии перечня документов: в лист разрешений, помимо полетного задания, бюллетеня погоды и аэронавигационной информации, входит и инженерно-штурманский расчет полета, где учитывается профиль и определение режима полета, расход топлива, расчет полетного времени, веса и боевой нагрузки.

«Этот пункт списан с Федеральных правил «большой» авиации. Но у нас основные БПЛА — это легкие, весящие несколько килограммов изделия. Запускают их под задачу. И никакого определенного маршрута полета у них нет. Ну и какой тут может быть инженерно-штурманский расчет? Его писать дольше, чем самому БПЛА летать», - подчеркнул командир подразделения БПЛА Минобороны.