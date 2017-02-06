Задолженность потребителей Северо-Запада перед «ТГК-1» за теплоэнергию за год увеличилась на миллиард рублей

07 Февраля 2017 года, 11:04

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - ПАО «ТГК-1» провело анализ собираемости денежных средств за 2016 год в расчетах за тепловую энергию. Просроченная дебиторская задолженность потребителей компании за теплоэнергию увеличилась на 1,1 млрд рублей и по оперативным данным на 1 января 2017 года составляла 7,5 млрд рублей.

Наибольшая часть долга приходится на потребителей Санкт-Петербурга – 6,1 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей должны исполнители коммунальных услуг. При этом сумма в 3,7 млрд рублей сформирована управляющими компаниями, более половины уставного капитала которых принадлежит Администрации города.

Задолженность потребителей в Республике Карелия – 404,7 млн рублей, в Мурманской области – 884,6 млн рублей.

«Анализ показал, что в Петрозаводске и Заполярье, где потребители оплачивают потребленную энергию напрямую «ТГК-1», собираемость денежных средств стала значительно выше», – отмечает Сергей Лапин, начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1». – «Улучшилась платежная дисциплина и в тех домах Санкт-Петербурга, где также введена система прямых платежей. Сегодня такая схема действует более чем в 200 домах Северной столицы. Положительная динамика наблюдается и в категории ГУЖА. По остальным группам потребителей Санкт-Петербурга дебиторская задолженность по-прежнему растет».

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться с ежемесячным Рейтингом исполнителей коммунальных услуг можно на сайте ПАО «ТГК-1» и на странице «ТГК-1 – жителям» в социальной сети ВКонтакте.