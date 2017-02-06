Мурманское отделение Фонда соцстрахования приобрело 612 путевок в санатории за минувший год

07 Февраля 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — В 2016 году Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования приобрело 612 путевок в санатории для льготных категорий граждан, включая лиц, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов 1 группы.

316 путевок было приобретено в санаторно-курортные учреждения Мурманской области, еще 296 — в здравницы, расположенные за пределами региона, в том числе на курортах Средней полосы России, Кавказских Минеральных вод, а также Черноморского побережья Краснодарского края.

Приобретение путевок для граждан осуществлялось в строгом соответствии с действующим законодательством о государственных закупках и исходя из стоимости одного дня пребывания в санатории, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.

Фото: kurort-expert.ru