За 2016 год в колонии Заполярья 26 раз пытались пронести запрещённые предметы

07 Февраля 2017 года, 13:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – За 2016 год в отношении граждан, пытавшихся доставить запрещённые предметы на территории колоний Мурманской области, было составлено 26 протоколов об административном правонарушении.

Накануне жительница Североморска пыталась пронести внешнюю батарею для зарядки телефона на свидание к своему мужу в ИК-18. По ее словам, она забыла про устройство, которое находилось в личной сумке.

«Перед началом до неё был доведён порядок проведения свиданий, предложено сдать запрещённые предметы, также она была предупреждена об ответственности. Итогом забывчивости стала немедленная отмена длительного свидания. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка», – рассказали «Би-порту» в УФСИН России по Мурманской области.