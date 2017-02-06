Сегодня день образования УФСИН России по Мурманской области

07 Февраля 2017 года, 13:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Седьмого февраля 1941 года было создано Управление исполнения наказаний по Мурманской области. В его основу легли два учреждения: Кольское управление исправительно-трудовых лагерей особого строительства № 33 и отдел исправительно-трудовых колоний УНКВД по Мурманской области. На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе Заполярья насчитывается шесть колоний разных видов режима и два следственных изолятора. Средняя численность подследственных и осуждённых к лишению свободы составляет 5500 человек.

«В региональной УИС трудятся около двух тысяч человек. Эта непростая напряжённая работа требует от всех сотрудников постоянного совершенствования профессионального мастерства, развития и приумножения лучших традиций предшествующих поколений», – рассказали «Би-порту» в УФСИН России по Мурманской области.