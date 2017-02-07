Колэнерго в 2016 году подключило к электрическим сетям 167 новых потребителей на общую мощность 14 МВт

07 Февраля 2017 года, 14:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - В 2016 году к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») подключено 167 потребителей на общую мощность 14 МВт. По сравнению с 2015 годом количество подключенных объектов осталось на прежнем уровне. Еще 255 договоров на технологическое присоединение общей мощностью 32,5 МВт заключены и приняты в работу.

Как показывает практика последних лет наибольшее количество заявок на техприсоединение поступает от льготной категории заявителей с запрашиваемой мощностью до 15 кВт. Плата за услуги их подключения к электрическим сетям составляет 550 рублей. Доля льготников в 2016 году составила более 80 % от общего количества подключенных потребителей.

Выручка филиала от присоединения льготной категории заявителей составила 0,1 миллионов рублей, при этом объем капитальных вложений Колэнерго - 22,2 миллионов.

Среди основных социально-значимых объектов в 2016 Колэнерго обеспечило электроснабжение многоквартирных жилых домов в Мурманске, центрального теплового пункта АО «Хибинская тепловая компания» в рамках реконструкции системы теплоснабжения Кировска, объект Мурманского областного краеведческого музея в селе Ловозеро.

Общая выручка Колэнерго по объектам техприсоединения составила почти 65 миллионов рублей. При этом на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям новых объектов предприятие направило более 172 миллионов рублей.