Зачем в ресторане отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» велосипед?

07 Февраля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - С нового года в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» изменилась концепция завтрака, теперь он стал еще вкуснее и полезнее. Первое, что бросается в глаза – это интерьер и оригинальная подача в сельском стиле с элементами библиотеки. Теперь это не просто выложенные блюда на традиционных тарелках, а маленькое творчество команды ресторана «Полярные Зори», которое гости могут наблюдать каждое утро. Сочная буженина и индейка лежит хаотично на грубой доске, устеленной пергаментом. Свежие вареные яйца нашли свое место в деревянном ящике на соломе. Сухофрукты и цельные орехи – в красочных маленьких ведерках. А самое главное, что все блюда приготовлены из свежих натуральных продуктов. С самого утра можно зарядиться витаминами, в ассортименте: свежий морковный фреш, овощное и фруктовое смузи, свежевыжатый грейпфрутовый сок в маленьких порционных бутылочках.

На входе в ресторан стоит велосипед, в его корзинах лежат свежие фрукты, которые можно взять с собой. А со стола можно взять книгу и почитать за чашкой ароматного кофе с хрустящим круассаном.

Попробовать новое яркое и полезное меню могут не только проживающие в отеле, а все жители и гости столицы Заполярья в будни с 6:30 до 10:30, выходные с 7:00 до 11:00.