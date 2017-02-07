Исландия запустит совместный проект с МГТУ и ПИНРО

07 Февраля 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — Россия и Исландия продолжат сотрудничество по сохранению запасов атлантического лосося, а также проработают варианты реализации совместных образовательных проектов в научно-технической сфере на базе Мурманского государственного технического университета (МГТУ) и Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО).

Как сообщает пресс-центр Росрыболовства, совместные проекты обсуждались на встрече главы Росрыболовства Ильи Шестакова с Посом Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

Глава Росрыболовства отметил добрососедские отношения между странами, которые складывались на протяжении многих десятилетий.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству между нашими странами в области рыболовства, в том числе в рамках соглашений, которые были подписаны Россией и Исландией в 1999 году и 2000 году», - отметил Шестаков. Он подчеркнул, что укреплению сотрудничества между странами способствовала прошедшая в конце декабря состоялась 17-я сессия Смешанной Российско-Исландской комиссии по рыбному хозяйству.

«Мы заинтересованы в том, чтобы российские рыбаки могли вылавливать часть квот в зоне Исландии. При этом российская сторона предоставляет возможность исландским рыбакам для вылова трески в своей рыболовной зоне», – добавил Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил значимость развития сотрудничества по арктической проблематике, а также в рамках международных рыбохозяйственных организаций, в том числе по линии совместных научных исследований.

Особое внимание на встрече уделено вопросам регулирования промысла атлантического лосося. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в образовательной и инвестиционной сферах. В частности, исландская сторона обсуждает с МГТУ и ПИНРО возможность запуска образовательного проекта, связанного с изучением и внедрением передовых отраслевых технологий.

Госпожа Асгейрсдоттир отметила заинтересованность Исландии в увеличении инвестиционной активности на территории России.

«Наши компании изучают возможности реализации совместных проектов, в первую очередь в рыбной отрасли», – добавила Асгейрсдоттир.