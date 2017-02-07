Более трех тысяч судов провели ледоколы «Росморпорта» с начала зимней навигации

07 Февраля 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — С начала периода ледокольных проводок 2016-2017 годов ледоколы ФГУП «Росморпорт» провели более трех тысяч судов.

По данным пресс-центра предприятия, в Белом море в настоящее время движение судов обеспечивают три ледокола: «Диксон», «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев». С начала зимней навигации проведено 193 судна.

Ледокольное обеспечение в акватории морского порта Сабетта осуществляют ледоколы «Москва» и «Тор». Количество проведенных судов в порт с начала ледокольных проводок – 58.