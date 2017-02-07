Власти выплатят осужденному около 11 тысяч евро за жестокое обращение в колонии

07 Февраля 2017 года, 18:40

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/7 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Ислама Турпулханова и присудил ему 10 750 евро за условия содержания в колонии. Турпулханова задержали в 2005 году и направили отбывать наказание в ИК-22 Архангельской области, тогда чеченский суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.

«Заявитель так описал барак, в котором он содержался: старая постройка 70 годов, с трещинами и гнилыми, кривыми стенами. В одном бараке площадью 85 квадратных метров проживали 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными ВИЧ, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Нормального освещения в бараке не было, была сильная антисанитария, из умывальника текла только холодная мутная вода. С питанием также были проблемы, его подавали в немытой, грязной посуде, поэтому у заключенных появились кишечные инфекции», – сообщили в «Правовой инициативе России».

В ответ на жалобы администрации учреждения Турпулханова отправляли в штрафной изолятор, где избивали, а из пищи предоставляли только свинину, которую мусульманин не ест.

Судья признал нарушение статьи третьей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – запрет пыток и жестокого обращения в совокупности со статьей 13 – доступ к эффективным средствам защиты.

«Европейский суд признал условия содержания в российских тюрьмах сопоставимыми с пыточными. До сих пор лишение свободы приводит еще и к физическим страданиям. Заявитель получит компенсацию, но мы надеемся, что, кроме материальной стороны вопроса, власти предпримут шаги для приведения всех мест лишения свободы в соответствии с общечеловеческими нормами», – комментирует ситуацию юридический директор «Правовой инициативы» Ольга Гнездилова.

Решение ЕСПЧ вступит в силу в течение трех месяцев.

Фото: Svopi.ru