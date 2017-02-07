Завтра авианосец «Адмирал Кузнецов» прибудет в Североморск

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
«Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады» «Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады»
НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске
График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске вновь начала работу ярмарка «Ивановский текстиль»
 
 
 
 

Курсы валют 07.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,1259
-1,2179
1 USD
Доллар США
58,7121
-0,6016
1 EUR
Евро
63,1566
-0,6590
10 NOK
Норвежских крон
71,2569
-0,6219
10 SEK
Шведских крон
66,8185
-0,9183
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
2.3 м/с
давление 778.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Завтра авианосец «Адмирал Кузнецов» прибудет в Североморск
07 Февраля 2017, 16:51
Завтра авианосец «Адмирал Кузнецов» прибудет в Североморск
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области превышен
07 Февраля 2017, 15:20
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области превышен
В Мурманской области пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
07 Февраля 2017, 14:25
В Мурманской области пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Задолженность потребителей Северо-Запада перед «ТГК-1» за теплоэнергию за год увеличилась на миллиард рублей
07 Февраля 2017, 11:04
Задолженность потребителей Северо-Запада перед «ТГК-1» за теплоэнергию за год увеличилась на миллиард рублей
 
 
 
 

Самое читаемое

Сотрудник Росгвардии задержал водителя, скрывшегося с места аварии в Мурманске
06 Февраля 2017, 19:47
Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров
07 Февраля 2017, 09:05
Сотрудников мурманского СИЗО, в котором произошло двойное самоубийство, проверят на предмет халатности
07 Февраля 2017, 08:10
Финляндия опубликовала семь новых смайликов-эмодзи с национальной тематикой
06 Февраля 2017, 18:00
Автомобиль сгорел в Мурманске ночью
07 Февраля 2017, 07:45
В результате несчастного случая на АНОФ-3 погиб работник подрядной организации
07 Февраля 2017, 10:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Завтра авианосец «Адмирал Кузнецов» прибудет в Североморск
 
 
 
 
07 Февраля 2017 года, 16:51

Завтра авианосец «Адмирал Кузнецов» прибудет в Североморск


СЕВЕРОМОРСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Авианосная группа Северного флота, в состав которой входит «Адмирал Кузнецов» прибудет завтра, 8 февраля, на базу в Североморск из похода в Средиземноморье. В честь встречи кораблей на Приморской площади ЗАТО состоится праздничный флешмоб. Как сообщили в администрации муниципалитета, экипаж будут встречать российскими флагами и другой праздничной атрибутикой.

Торжественная встреча корабля запланирована на 9 февраля.

Напомним, в пятницу в Североморске-3 встречали летчиков самолетов и вертолетов, вернувшихся из Сирии.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Марина Ковтун потеряла 13 пунктов в рейтинге влияния из-за исключения из совета «Единой России»
2.
Житель Мурманской области убил сожительницу и выкинул тело в сугроб
3.
Гендиректора мурманской рыбоперерабатывающей компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
4.
В Мурманской области пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
5.
БПК «Североморск» вышел из Омана
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта