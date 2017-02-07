Завтра авианосец «Адмирал Кузнецов» прибудет в Североморск

07 Февраля 2017 года, 16:51

СЕВЕРОМОРСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Авианосная группа Северного флота, в состав которой входит «Адмирал Кузнецов» прибудет завтра, 8 февраля, на базу в Североморск из похода в Средиземноморье. В честь встречи кораблей на Приморской площади ЗАТО состоится праздничный флешмоб. Как сообщили в администрации муниципалитета, экипаж будут встречать российскими флагами и другой праздничной атрибутикой.

Торжественная встреча корабля запланирована на 9 февраля.

Напомним, в пятницу в Североморске-3 встречали летчиков самолетов и вертолетов, вернувшихся из Сирии.