Экспедиция ямальского отделения РГО на острова Карского моря начнется в феврале

07 Февраля 2017 года, 20:30

ЯНАО/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — Ямальское региональное отделение Русского географического общества готовит очередную снегоходную экспедицию из цикла «Легенды Арктики». Экспедиция будет посвящена 120-летию легендарного арктического плавания команды Фритьофа Нансена на корабле «ФРАМ» 1893 – 1896 гг., сообщают в администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Старт экспедиции дадут 14 февраля. Участники снегоходной экспедиции пройдут мыс Стерлигова, острова Скотта Гансена, архипелаг Норденшëльда, острова Нансена и Тыртова. Конечная точка экспедиции — группа островов в восточной части Карского моря, расположенных в 30 км от материка.

Во время прохождения маршрута участники экспедиции будут вести фото- и видеосъемку уникальных географических объектов, арктической флоры и фауны. Позже собранные материалы станут основой для экспозиций, лекций и кинофильмов. В задачи группы входят также наблюдение природных и погодных явлений в условиях высоких широт, а также проведение сеансов радиосвязи в любительском радиоэфире с каждого из островов.

Вся экспедиция, по расчëтам ее участников, продлится полтора месяца. Отслеживать прохождение маршрута в онлайн-режиме можно будет на сайте ямальского отделения РГО. В состав группы помимо ямальцев войдут радиолюбители из Тюмени, Норильска, Петропавловска-Камчатского, Москвы и Перлеслеута.

Вторая часть экспедиции-2017 запланирована на сентябрь, целью является самая дальняя северо-западная точка России – остров Викторию.