Марина Ковтун потеряла 13 пунктов в рейтинге влияния из-за исключения из совета «Единой России»

07 Февраля 2017 года, 17:05

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рейтинг влияния глав субъектов России за январь 2017 года.

По мнению экспертов-составителей рейтинга, ключевым трендом минувшего месяца становится усиление политического влияния ряда глав регионов, включенных в Высший совет «Единой России» на съезде партии.

Вместе с тем эксперты отмечают ослабление глав, исключенных из руководящего органа партии. Другой важной тенденцией прошедшего месяца стала активизация ряда руководителей экономически значимых субъектов РФ, выступивших с критикой политики федерального центра.

Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку таблицы занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун потеряла 13 пунктов по сравнению с декабрьским рейтингом и оказалась на 76 позиции в списке. Ослабление позиций главы региона в Агентстве связывают с исключением Ковтун из высшего политсовета «Единой России».