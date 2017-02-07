Мурманск: прогноз отключений на 8 февраля

07 Февраля 2017 года, 21:00

МУРМАНСК/ 7 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КОПЫТОВА, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30

С ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 30, 31, 32, 33

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.59 ул. Капитана Копытова, 6

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Свердлова, 2 (корп. 1, 2)

ул. Генерала Щербакова, 16

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 47

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.