В Гаджиево и Снежногорске закрыли букмекерские конторы

08 Февраля 2017 года, 08:10

АЛЕКСАНДРОВСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В ходе проверки, проведённой совместными усилиями прокуратуры, полиции, МЧС и ФМБА, выявлены многочисленные нарушения в деятельности букмекерских контор АО «СпортБет», расположенных в Гаджиево и Снежногорске. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области. Как отмечается в сообщении, нарушения касались требований пожарной безопасности.

«По результатам проверки прокуратурой возбуждено 7 производств об административных правонарушениях. Материалы направлены начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» для рассмотрения и привлечения виновных лиц к административной ответственности», - сообщили в прокуратуре.

На следующий день после выявления прокуратурой указанных нарушений, деятельность букмекерских контор АО «СпортБет» на территориях Снежногорска и Гаджиево прекращена.