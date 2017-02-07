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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Гаджиево и Снежногорске закрыли букмекерские конторы
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 08:10

В Гаджиево и Снежногорске закрыли букмекерские конторы


АЛЕКСАНДРОВСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В ходе проверки, проведённой совместными усилиями прокуратуры, полиции, МЧС и ФМБА, выявлены многочисленные нарушения в деятельности букмекерских контор АО «СпортБет», расположенных в Гаджиево и Снежногорске. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области. Как отмечается в сообщении, нарушения касались требований пожарной безопасности.

«По результатам проверки прокуратурой возбуждено 7 производств об административных правонарушениях. Материалы направлены начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» для рассмотрения и привлечения виновных лиц к административной ответственности», - сообщили в прокуратуре.

На следующий день после выявления прокуратурой указанных нарушений, деятельность букмекерских контор АО «СпортБет» на территориях Снежногорска и Гаджиево прекращена.

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